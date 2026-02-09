夏帆が主演を務めるNHK特集ドラマ『ある小説家の日記』が、2026年3月8日午後11時からNHK総合で放送されることが決まった。ヒットメーカーのミステリー作家が死後に残した“日記”をめぐり、2人の女性が秘密の行為に踏み込んでいく姿を描く、オリジナル脚本のサスペンスフルなヒューマンドラマとなる。【ソロ写真】豪華キャスト陣を紹介本作は、SNSなどを通じて個人の思いや出来事を共有する文化が広がる現代を背景に、“本来は