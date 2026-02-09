昨夏に6350万ポンドの移籍金でスポルティングCPからアーセナルに加入したFWヴィクトル・ギェケレシュには、これまで何度も厳しい声が寄せられてきた。スポルティングではゴールを量産していたが、アーセナルでは自慢の得点力がなかなか発揮されず、移籍金に見合う活躍ではないとの批判があったのだ。まだ批判が完全に消えたわけではないが、ギェケレシュは7日に行われたプレミアリーグ第25節のサンダーランド戦で途中出場から2ゴー