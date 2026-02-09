ブンデスリーガで17位と降格圏に沈むザンクトパウリは、7日に行われたブンデスリーガ第21節でシュツットガルトに2-1で勝利。まだ降格圏ではあるものの、格上相手に大きな勝ち点3だ。それに大きく貢献したのが今冬にアビスパ福岡からチームに加わったDF安藤智哉だ。現在チームではDFハウケ・ヴァール、エリック・スミスが負傷離脱しており、安藤は加入早々から頼れる戦力になっている。7日のシュツットガルト戦では3バックの真ん中