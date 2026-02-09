２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙で、大阪５区で日本維新の会の候補に敗れた「れいわ新選組」大石晃子共同代表（４８）が、“比例復活”を果たせず落選しました。大石氏はこれまで当選２回。２０２１年と２０２４年の衆院選では比例代表近畿ブロックで復活当選を果たしていました。今回の衆院選では、大阪５区（大阪市此花区・西淀川区・淀川区・東淀川区）で約２万票の獲得にとどまり、２０２４年の衆院選に続き維新