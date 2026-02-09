◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】団体最終日がスタート。ペアのフリーが行われ、予選２位の日本は、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が世界歴代３位の１５５・５５点をマーク。６日のショートプログラム（ＳＰ）に続いて１位を獲得し、予選トップの米国に２点差に迫った。逆転金メダルへ「りくりゅ