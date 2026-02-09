俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。2016年に結婚した歌手の知念里奈（45）の連れ子である、20歳の長男との関係を語った。知念は06年に前夫との間に長男を授かっており、井上が知念と結婚した時には、すでに10歳となっていた。井上は「自分がパパになれるのかもしれないって、想像だにしなかったじゃないですか、それがもの凄くうれしくて、それでめちゃくちゃ自分が幸