２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙で、奈良１区で自民党候補に敗れた中道改革連合・馬淵澄夫氏（６５）が、比例復活も果たせず落選しました。馬淵氏はこれまで当選８回。立憲民主党から出馬した前回２０２４年の衆院選でも９万票あまりを獲得し、自民・小林茂樹氏に約１万７千票差をつけて当選していました。しかし今回の衆院選では、奈良１区で小林氏に約６万７千票差をつけられ大敗。馬淵氏は比例代表近畿ブロック