◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 ペア・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体の決勝が行われ、ペアのフリースケーティング（FS）に三浦璃来選手・木原龍一選手組が出場しました。初日のショートプログラムにも出場した三浦・木原組の“りくりゅうペア”は自己ベストを更新する演技で1位をマーク。日本の2位通過に大きく貢献しました。FSで5組中5番目に登場したり