ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は5日目を迎える。勝負の準優。注目は10Rだ。機力でズバ抜けている平田と吉田裕。枠番で分のある平田がインから先マイする公算は大きい。G1初優出へ押し切りで決める。次位は、動きで吉田裕だが、経験値の高い池田浩に期待した。坪井は一瞬の隙を拾えるか。外枠勢は展開に注文がつく。＜1＞平田健之佑（4日目12Rは）6コースから伸びて行くまでの足はないですね。安定