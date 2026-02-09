ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は最終日。12Rで優勝戦が行われる。準優の緊張感に打ち勝った権藤俊光が1号艇を獲得した。初のG1タイトルを目指して一目散の逃げだ。予選トップだった山本が準優で敗れた。これで2位の権藤がファイナル1号艇。行き足中心にトップ級の機力を誇る。「スタートも大丈夫」。一世一代の全速逃げで近畿の頂点に立つ。相手は昨年のグランプリV機が相棒の稲田。センター筋からスッ