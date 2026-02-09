【ワシントン＝阿部真司】自民党が大勝した衆院選について、米国務省の報道担当者は８日、「インド太平洋地域や世界的な米国の安全保障、経済上の共通の利益の推進に向け、日本政府と引き続き協力していきたい」とコメントした。「日米同盟はインド太平洋地域における平和や安全保障、繁栄の礎であり、かつてないほど強固になっている」とも指摘した。