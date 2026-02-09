スノーボード男子パラレル大回転ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転が8日に行われ、39歳の斯波正樹（TTAKAMIYA ZAO ONSEN）は「ワックスの不正使用」で予選1回目の滑走後に失格となった。競技後は「気持ちの整理がついていない」などと話した。2018年平昌以来、2大会ぶりの夢舞台でまさかの結末が待っていた。予選1回目を滑り終えた後、斯波に届いたのは、ワックスの不正使用による失格の報せだった。