フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位。順位点で5点あった首位・米国との差を3点縮め、2点差に急接近した。日本時間の早朝4時20分過ぎ。りくりゅうが衝撃の自己新を叩き出した。冒頭にトリプルツイストを決め、2度のスロージャンプも成功。息の合った演技で映