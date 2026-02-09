桃月なしこの2nd写真集が講談社より、4月22日発売されることが決定。併せて、先行カット2点が公開された。【写真】桃月なしこ2nd写真集は過去最大限の露出に！美しさが際立つ先行カット2017年に『週刊ヤングマガジン』でグラビアデビュー。現役看護師、コスプレイヤーとしても注目を集め、ファッション誌のモデル、女優としても活躍の場を広げている桃月なしこ。現在、テレビ大阪『令和に官能小説作ってます』にて、地上波連