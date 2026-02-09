ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーの快挙を達成した。米国で中継したNBC解説者トッド・リチャーズ氏の“失言”が話題になっていたが、一夜明け、さらに釈明に追われている。発端となったのは、男子ビッグエア決勝の中継。米メ