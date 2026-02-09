◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日フィギュアスケート団体（2026年2月8日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われた。団体はこの日で最終日となる。ペアのフリーには「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。ショートプログラム（SP）に続き、素晴らしい演技で会場を沸かせた。冒頭のトリプルツイストリフトから始まり