衆院選で自民党が歴史的大勝を収めたことで、高市首相（自民党総裁）は政権基盤の強化に成功し、「責任ある積極財政」など肝いり政策を推進する大きな力を得た。自民と日本維新の会の連立政権を継続させ、内政・外交の諸課題への対応に全力を挙げる意向だ。食料品の消費税減税への対応も焦点となる。首相は選挙戦で「政策転換の信を問う」とし、自民と維新による連立政権への信任を求めた。「国論を二分するような大胆な政策や