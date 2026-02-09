女優の小雪（49）が9日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットを公開し、反響を呼んだ。小雪は「1月に放送したNHKEテレ『小雪と発酵おばあちゃん』特別編で2週に渡り、斎藤工さんと能登を訪ねました。オフショットを遅ればせながら少しだけ」と切り出し、番組で共演した俳優・斎藤工との2ショットを投稿。「斎藤さんとは古くからのお付き合いもあり、ゆったりしつつ、とても有意義な能登発酵の旅でした」と