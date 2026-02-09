（松山単独首位/）米男子ゴルフのフェニックス・オープン第3日は第2ラウンドの残りと第3ラウンドが7日にアリゾナ州・TPCスコッツデール（パー71）で行われ、2位で出た松山英樹（33＝LEXUS）が68で回り通算13アンダーで単独首位に立った。久常涼（23＝SBSホールディングス）は70で回り12アンダーで1打差2位。平田憲聖（25＝ELECOM）、中島啓太（25＝フリー）は2アンダーで58位、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は1アンダーで