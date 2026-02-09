ミラノ・コルティナ冬季五輪の大会組織委員会のカザッサ広報部長は８日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見した。７日にミラノで五輪開催に抗議する大規模デモが行われたことについて「一定の範囲内で行われなければならず、暴力的なデモに発展することは逸脱している」と批判した。７日に起こったデモには約１万人が参加。五輪の持続可能性に疑問を呈したり、物価高の不満を訴えるなどしていたが、一部の参加者が発煙筒