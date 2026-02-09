共産党は、公示前の８議席からの積み増しを目指したが、党員の減少や高齢化による退潮傾向に歯止めをかけることができず、厳しい戦いを強いられた。選挙戦では、物価高対策として、消費税を直ちに５％に減税し、将来的に廃止を目指すことなどを訴えた。財源としては、大企業の内部留保への時限的な課税により確保するとした。共産は過去に立憲民主党と共闘関係を築いたが、今回の衆院選では立民と公明党が結成した中道改革連