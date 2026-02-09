プレミアリーグ 25/26の第25節 リバプールとマンチェスター・シティーの試合が、2月9日01:30にアンフィールドにて行われた。 リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アーリ