日本の衆院選について、イギリスのスカイニュース・テレビは8日、自民党と日本維新の会の与党が過半数の議席を獲得する見込みだと速報したうえで、高市総理について「日本の超保守派の首相が権力をさらに強める見通しだ」と伝えました。ガーディアン紙も、「与党は権力基盤を劇的に強化する見込みだ」としたうえで、今回の衆院選について「前回の選挙と同様、分裂し、活気のない野党に助けられた」と分析しています。一方、タイム