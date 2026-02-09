アルペンスキー女子のリンゼイ・ボン（４１＝米国）が、８日に行われたミラノ・コルティナ五輪滑降でスタート直後に転倒。自力で起き上がることができず、ヘリコプターで救急搬送された。２０１０年バンクーバー五輪滑降の金メダルなどの実績を誇るスター選手は、先月３０日の大会で左膝の前十字靱帯帯断裂などの大ケガを負い、大舞台は絶望視されていた。しかし、本人は強行出場を選択。３日の会見で「チャンスがある限り、挑