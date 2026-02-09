フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に行われた。日本と米国が金メダル争いを繰り広げる中、ペア・フリーの米国の好演技に中継の解説者が賛辞を送り、視聴者の間に反響が広がった。米国はエリー・カム、ダニー・オシェイ組がペアのフリーに臨んだ。スロージャンプなどを決める魂の好演技を披露し、135.36点の自己ベストをマーク。日本にとっては米国の演技の出来