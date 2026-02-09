タレントの丸山礼が８日、都内でミュージカル「レイディ・ベス」（９日開幕３月２７日まで東京・日生劇場、４月４日〜１３日＝福岡・博多座、５月３日〜１０日＝愛知・御園座）の初日前日囲み取材に登場した。２０１４年に帝国劇場で初演を迎え、イギリス国王・エリザベス１世の若き日を描いた物語。丸山は「日生劇場なんて、自分がミュージカルを見たりする舞台。『ここに立てるなんて！』って（気持ちが）高揚している。お客