乃木坂４６の奥田いろは、女優の小南満佑子が８日、都内で主演ミュージカル「レイディ・ベス」（９日開幕、３月２７日まで東京・日生劇場、４月４日〜１３日＝福岡・博多座、５月３日〜１０日＝愛知・御園座）の初日前日囲み取材に登場した。２０１４年に帝国劇場で初演を迎え、イギリス国王・エリザベス１世の若き日を描いた物語。奥田と小南は後のエリザベス１世になる女性「レイディ・ベス」をダブルキャストとして演じる。