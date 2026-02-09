乃木坂46奥田いろは（20）が8日、東京・日生劇場で、ミュージカル「レイディ・ベス」初日前取材会に出席した。同作は約45年の長きにわたり、英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描く歴史大作ミュージカルで、8年ぶりの再演となる。同作ではレイディ・ベス役を小南満佑子（29）とダブルキャストで演じる。ともにミュージカル初主演。奥田は「今までに感じたことのない責任感を感じた」とし、「ベスを中