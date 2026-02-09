インターネットの番組に出演する日本保守党の百田代表（手前）＝9日午前0時29分、東京都中央区日本保守党の百田尚樹代表は8日夜、東京都内で記者団の取材に応じ、自民党の圧勝を受け「今回は高市早苗首相（自民総裁）の人気が圧倒的だった」と振り返った。保守は小選挙区、比例代表に計20人を擁立したが、東京や愛知など小選挙区の6候補はいずれも敗北した。選挙戦では減税のほか、再生可能エネルギーと移民に関する政策の是正