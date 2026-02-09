高市首相は衆院選後、首脳外交を本格化させる。３月１９日には米国のトランプ大統領とホワイトハウスで会談し、強固な日米同盟を内外に示すことを目指す。日中関係が悪化する中、１１月の中国でのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、習近平（シージンピン）国家主席との会談が実現するかも注目される。首相は９日未明、自身のＸ（旧ツイッター）で、就任後初となる３月の訪米に関し、「日米同盟のさらなる