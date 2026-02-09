長崎県知事選挙は、元副知事の新人・平田 研氏が三つどもえの戦いを制し、初当選を果たしました。 敗れた大石 賢吾氏は「結果は私の至らなさゆえ…」と語りました。 ※くわしくは動画をご覧ください 大石さんは今回、県民党を掲げて4年前の初当選時に支援を受けた県医師連盟などの業界団体や自民党の議員の支持を受けて戦いましたが、あと1歩及びませんでした。 ７日のマイク納めの後の報道陣の取材には任期の後半、