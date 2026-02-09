ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日＝日本時間１１日）の女子メンバーが発表され、初出場で個人ノーマルヒル（ＮＨ）銅メダルの丸山希（２７＝北野建設）と、高梨沙羅（２９＝クラレ）の出場が決まった。８日に公式練習が行われ、前日のＮＨで１３位の高梨が参加し、丸山は不参加だった。練習後、女子代表の金城芳樹ヘッドコーチ（３１）が取材対応し「（混合団体は）希と沙羅で行きます。今