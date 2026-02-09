スキージャンプ女子の金城芳樹ヘッドコーチは８日の公式練習後、１０日に行われる混合団体（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）メンバーについて、女子は丸山希（北野建設）と高梨沙羅（クラレ）で臨むことを明らかにした。７日の個人ノーマルヒル銅メダリストの丸山を１番手、平昌五輪銅の高梨を３番手で起用する方針。ここまでの成績や状態をを踏まえて２人に決め、８日の練習後に選手たちへ伝えた。丸山の１番手起用は