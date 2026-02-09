気象台は、午前3時35分に、なだれ注意報を米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表（雪崩注意報） 9日03:35時点庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してください。置賜では、低温に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と