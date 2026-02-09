ブンデスリーガ 25/26の第21節 バイエルン・ミュンヘンとホッフェンハイムの試合が、2月9日01:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、アレクサンダー・プラス（MF）、グリシャ