ミラノ五輪ミラノ・コルティナ五輪は8日（日本時間9日）にフィギュアスケートの団体戦が行われる。今大会、韓国の中継ブースには元韓国女王がいるようだ。2016-17シーズンの韓国選手権で優勝している22歳イム・ウンスは自身のインスタグラムでイタリアを訪れていることを報告。韓国メディアの一員として、ミラノ五輪の中継ブースにいることを報告した。ネット上では「So cute」「君がそこにいるなんて最高」「解説も上手」「