衆院選比例代表東北ブロックで、参政党の和田政宗氏が当選した。宮城２区では敗れ比例復活した。和田氏は初当選。自民党などで参院議員を２期務め、昨年１０月の宮城県知事選に出馬したが落選した。その際、自民党籍を残したまま参政党の支援を受けたことで、自民党を離党した。