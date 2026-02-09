衆院選では、主要政党がそろって消費税減税を訴えた。自民党は初めて衆院選公約で消費税減税を掲げ、高市首相は超党派による「国民会議」で実現に向けた制度設計を進めることに意欲を示してきた。ただ、課題は多く、自民内に慎重論も根強くあるのが現状だ。自民と日本維新の会は衆院選公約に、食料品について「２年間に限り消費税の対象としないことについて検討を加速する」と明記した。中道改革連合が、今秋から恒久的な食料