東京電力によりますと、きのう午後11時半頃から千葉県の旭市を中心に停電が発生しているということです。きょう午前4時20分現在停電しているのは千葉県の旭市、香取市、匝瑳市、多古町、横芝光町のあわせておよそ4万1650戸と、東京の渋谷区と武蔵野市のあわせておよそ1190戸です。千葉県内の停電は変電所の不具合のためだということですが、不具合の原因はわかっていません。復旧の見通しは立っていないということです。