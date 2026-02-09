衆議院選挙で自民党が大勝したことを受け、イタリアのメローニ首相は、「私の親友サナエと新しい日本の議会の幸運を祈ります」と祝福するコメントを自身のSNSに投稿しました。メローニ首相は先月、日本を訪問したことに触れ、「2国間の絆をさらに強固にした」とした上で、「グローバルな課題に共同して取り組み、成長や安定を推進し、さらに関係を深めるために努力を続ける」としています。