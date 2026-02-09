ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に入った。施設見学後、同球団傘下2Aの西田陸浮内野手と共に自主トレを行った村上。ウオームアップ後に三塁の守備位置でノックを受けて軽快な動きを披露した。その際、コーチから「時差ボケはどうだ?」と心配されて「アイムグッド!」と英語で答える場面もあった。