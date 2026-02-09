長崎県知事選は8日投開票され、無所属新人で元副知事の平田研氏（58）が、ともに無所属で再選を目指した現職の大石賢吾氏（43）と新人で共産党県常任委員の筒井涼介氏（32）＝共産推薦＝を破り、初当選した。自民党内の支持が自身と大石氏で割れる保守分裂選を制した。選挙前から平田氏を推薦する自民県連と、大石氏を推す県医師連盟など自民支持団体が対立。県連所属の国会議員や首長の支持が二分する事態に発展した。平田