佐賀県小城市選挙管理委員会は8日、同日告示の市議選で立候補者6人分の届け出順を一時、誤って市ホームページ上に公開した。正午時点の受け付け状況として公開した内容が誤っていた。午後5時の締め切り後に公開された確定版では、正しい順番に修正された。市選管は取材に「表を作る際に誤って入力した。立候補者には正しい番号を伝えている」とした。（才木希）