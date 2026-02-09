かながわ自民党（資料写真）第５１回衆院選は８日投開票され、神奈川の小選挙区は自民党が全２０選挙区を制し完勝した。前回２０２４年衆院選で獲得した９議席から大きく伸ばし、新人７人も議席を奪取。全国で吹き荒れた“高市旋風”が野党を席巻し、県内でも「自民１強」を印象付けた格好だ。公示直前に立憲民主党と公明党が合流した新党の中道改革連合は完敗。複数区で自民と接戦を繰り広げたものの、ベテランや中堅も相次い