JR東日本によりますと、宇都宮線は8日午後11時すぎ、古河駅と野木駅の間で架線が断線したため、大宮駅と宇都宮駅の間の下り線で運転を見合わせています。下り線を走行中の電車2本が立ち往生しましたが、乗客はすでに近くの駅などに誘導したということです。運転再開の見通しは立っていません。