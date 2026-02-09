【プレダッツォ共同】ノルディックスキー・ジャンプで10日に行われる混合団体に、日本の女子は個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）と高梨沙羅（クラレ）を起用すると8日、金城芳樹コーチが明らかにした。7日の女子個人ノーマルヒルでは丸山が銅メダルを獲得し、高梨が日本勢2番手の13位。丸山以外の3人が参加した8日の公式練習の結果も踏まえ、金城コーチが両選手に伝えた。五輪で混合団体が初めて実施された前回