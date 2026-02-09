千葉県柏市のグループホームで、知的障害のある19歳の男性に暴行を加え、死亡させたとして、警察は施設職員の36歳の男を逮捕しました。傷害致死の疑いで逮捕されたのは、千葉県柏市にある「障がい者グループホームプロスペリテ柏南逆井」職員の根本康基容疑者（36）です。警察によりますと根本容疑者は去年3月16日から17日朝にかけ、入居者で知的障害のある三原龍平さん（19）に殴る蹴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いがもたれ