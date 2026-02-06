エールディヴィジ 25/26の第22節 フローニンゲンとPSVの試合が、2月9日00:45にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）らが