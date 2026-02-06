ミラノ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。銅メダルは前回王者スー・イーミン（中国）。2回目の採点をめぐって中国ファンから疑問の声も上がったというが、スー・イーミン本人は「採点は完全に公平なものだった」と結果を認めている。決勝3回目、残り2人の