衆院選の川崎市多摩区開票所で9日、投票者総数より票数が小選挙区で6票、比例代表で8票多く開票された。市選挙管理委員会によると、原因は不明。神奈川9区の多摩区で、投票所に来るなどした「投票者総数」は10万4519人、投票箱に入った「投票総数」は10万4525票で、6票多かった。